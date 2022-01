Gemeinde Burbach fördert Wickeln mit Stoffwindeln

Wickeln ohne Müllberge zu produzieren: Die Gemeinde Burbach fördert nun die Erstausstattung mit Stoffwindeln. Symbolfoto: Pexels/Helena Lopes

BURBACH - Das Familienbüro Burbach fördert seit 1. Januar 2022 das Wickeln mit Mehrwegwindeln, sogenannten Stoffwindeln.

In den vergangenen zehn Jahren gab es durchschnittlich 710 000 Geburten in Deutschland. Für die Wickelzeit werden pro Kind etwa 5000 Windeln benötigt. Wenn alle Kinder eines Jahrganges mit Einwegwindeln gewickelt werden, entsteht dadurch ein riesiger Müllberg von 3,5 Milliarden Windeln. Das sind auch in Burbach 720 000 Windeln pro Jahrgang. Dabei geht die Gemeinde von 144 Geburten im Jahr aus.

Burbacher Familien können sich jetzt einmalig eine Erstausstattung mit Stoffwindeln pro Wickelkind zu 50 Prozent fördern lassen. Dazu ist eine Rechnung datiert ab 1. Januar 2022 beim Familienbüro vorzulegen, von der die Hälfte übernommen wird, jedoch maximal 250 Euro. Außerdem wird es bald ein Formular geben, mit dem die Stoffwindelprämie online beantragt werden kann.

Das Einreichen einer weiteren Rechnung für dasselbe Kind ist nicht möglich, wohl aber für ein weiteres Kind im Wickelalter. Bei entsprechender Nachfrage möchte das Familienbüro die Förderung dauerhaft, also über das laufende Jahr hinaus anbieten.

Wer Interesse daran hat, die Stoffwindel-Förderung der Gemeinde Burbach in Anspruch zu nehmen oder dazu Fragen hat, wendet sich im Familienbüro an Andrea Usung, E-Mail: a.usung@burbach-siegerland.de oder füllt das Antragsformular aus, das demnächst über die Homepage der Gemeinde Burbach zur Verfügung stehen wird.