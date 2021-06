Heimatverein Holzhausen legt 225. Heimatspiegel vor

Das Deckblatt des neuen Heimatspiegels zeigt den blühenden Apfelbaum vor der Alten Schule. Foto: Heimatverein Holzhausen

BURBACH-HOLZHAUSEN -

Auf ein kleines Jubiläum blickt der vom Heimatverein Holzhausen seit 1965 herausgegebene Heimatspiegel, denn in diesen Tagen erscheint die 225. Ausgabe. Das wieder über 40 Seiten starke Heft beginnt mit der vom Redaktionsleiter Harri Herman angestoßenen neuen Rubrik "Familienalbum", in der Leser kurze Geschichten aus ihrem Leben präsentieren. Als erster Beitrag berichtet Hans Bartholdi aus seiner Kindheit, die er mit seinen Eltern und Großeltern von 1944 bis 1952 in Holzhausen verbrachte.

Ein Rückblick auf die

gute Stube des Dorfes

Einen Rückblick auf die gute Stube des Dorfes, die Grillhütte, wirft Ulrich Krumm. Die Artikelserie zum Thema "Naturnahe Gärten im Dorf - aktiver Klima- und Artenschutz" schließt Beate Flender-Dietewich mit einem Beitrag über das fachgerechte Anlegen von Blumenwiesen ab. Dass es auch in der Corona-Zeit in den Vereinen und Gemeinschaften keinen Stillstand gibt, das zeigen die Berichte der Sportgemeinschaft Hickengrund und der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde.

Arbeiten am Gemeindehaus machen Fortschritte

In dem Beitrag des Sportvereins wird über die neue LED-Flutlichtanlage sowie über die Erneuerung des Kunstrasens informiert, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde berichtet über den Baufortschritt am Ausbau ihres Gemeindehauses. Außerdem informiert der neu gegründete Verein Wanersch über den Planungsstand, aus der ehemaligen Gaststätte einen generationenübergreifenden Treffpunkt zu machen.

Exemplare des Heimatspiegels sind bei Ulrich Krumm, Telefon 01 71-7 82 59 72, E-Mail ulrich.krumm@t-online.de zu haben. Das Heft ist auch digital verfügbar unter www.heimatvereinholzhausen.de/Aktuelles.