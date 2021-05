Heimatverein Holzhausen verschiebt Termine - aber nicht alle

Das Wetterbachtal bei Holzhausen: An der für den 29. Mai geplanten Vogelstimmenwnderung dort hält der Heimatverein fest. Archivfoto: Heimatverein Holzhausen

BURBACH-HOLZHAUSEN - Coronabedingt hat der Heimatverein im Burbacher Ortsteil Holzhausen abgesagt oder verschoben.

Die für kommenden Freitag, 7. Mai, in Zusammenarbeit mit der biologischen Station am Wetterbachentdeckerpunkt unterhalb von Holzhausen geplante Bachexkursion für junge Naturdetektive findet nicht statt. Die für Samstag, 8. Mai, vorgesehene Exkursion "Waldgeschichte(n): Mit den Förstern und Jägern unterwegs - wie steht es um unseren Gemeindewald in Holzhausen" ist verschoben worden und soll nun am Samstag, 26. Juni, stattfinden.

Am 29. Mai morgens dem Gesang der Vögel folgen

Die kultur-historische und auch gewässer-naturkundliche Bachwanderung durch das Weierbachtal, die bereits auf Donnerstag, 13. Mai, verlegt worden war, muss erneut verschoben werden. Neuer Termin ist Donnerstag, 3. Juni. Der Termin für die morgendliche Vogelstimmenwanderung in das Wetterbachtal am Samstag, 29. Mai, behält seine Gültigkeit.