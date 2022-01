Heimatverein Würgendorf spendet 1620 Euro für Flutgeschädigte

Freuen sich, im Namen des Heimatvereins Würgendorf Hochwassergeschädigten ein klein wenig helfen zu können: Fredi Becker (links) und Matthias Moss. Foto: Heimatverein Würgendorf

BURBACH-WÜRGENDORF - Burbach-Würgendorf (red). Der Heimatverein Würgendorf reiht sich in die große Gruppe der Unterstützer der durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 Geschädigten im Ahrtal ein. 1620 Euro haben die Heimatfreunde an von dem Starkregen betroffene Personen zum Wiederaufbau und zur Sicherung von Existenzen gespendet. Eingenommen wurde der Betrag beim jüngsten Backtag, den der Heimatverein zweimal im Jahr veranstaltet. Wie der Heimatverein mitteilt, floss die Summe nicht in einen großen Spendentopf, sondern wurde über persönliche Kontakte gezielt ins Flutgebiet weitergeleitet. Die Einnahmen gingen aber nicht ausschließlich an Flutgeschädigte: Ein Teil soll für den Erhalt des Heimatmuseums verwendet werden.