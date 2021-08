Heimhof-Theater traut sich mit Künstlern auf die Bühne

Karten gibt es in Burbach in der Geschäftsstelle des Fördervereins im Rathaus, 02736-5 09 68 50 und 45 38, im Kulturbüro Burbach, 02736-45 88, im Bürgerbüro der Gemeinde, 02736-45 79, in der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, 02736-49 71 16 0, im Reisebüro Edelmann, 02736-49 13 23 und in weiteren Verkaufsstellen im Umland (Informationen unter www.heimhof-theater.de). Online können Tickets unter www.proticket.de gebucht werden, Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.