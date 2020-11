Hinter die Kulissen des Flughafens blicken

Ab Mai starten die Erlebnisführungen über den Siegerland-Flughafen. Die Organisatoren (v.l.) Cengiz Adigüzel ("Toscana-Stübchen"), Henning Härtel (Kayfly), Henning Schneider (Siegerland-Flughafen GmbH), Cornelia Oerter (Gemeinde Burbach) und Frederic Menke (Air Alliance) freuen sich dann auf interessierte Gäste. Foto: Gemeinde Burbach

BURBACH - Ab Mai 2021 heißt es wieder: "Einchecken" und "Ready for take-off". Die Siegerland-Flughafen GmbH bietet in Kooperation mit der Gemeinde Burbach, den Firmen Air Alliance Flight Center und Kayfly sowie dem Flughafen-Restaurant "Toscana-Stübchen" an fünf Terminen einen Blick hinter die Kulissen des Regionalflughafens.

Dafür stehen drei verschiedene Packages zur Auswahl. In allen Paketen, Economy-, Business- und First-Class, ist zunächst ein knapp anderthalbstündiger Rundgang inklusive Fahrt mit dem Crewbus über das Flughafengelände enthalten.

In der First Class können Gäste tatsächlich abheben

Die Besucher lernen den Geschäftsbetrieb sowie die Flughafen-Feuerwehr aus der Nähe kennen. Die Gäste, die Economy gebucht haben, können sich zum Abschluss auf einen kleinen Snack aus der Bordküche freuen. Alle Teilnehmer der Business-Class nehmen nach der Führung am Flughafenstammtisch Platz und können sich bei einem Essen über ihre gewonnenen Eindrücke austauschen. Abheben heißt es letztlich in der First Class: Damit jeder seine individuellen Vorlieben genießen kann, steht wahlweise ein Hubschrauber oder ein Flugzeug zum Abheben bereit. Anschließend ist am Flughafenstammtisch im Toscana-Stübchen der gemeinsame Austausch bei einem 3-Gänge-Menü angesagt.

Die "Flugpreise" betragen für die Economy-Class 7 Euro, für die Business-Class 14 Euro und für die First-Class 76 Euro pro Person. Kinder unter 6 Jahren nehmen an der Führung kostenlos teil.