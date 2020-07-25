Samstag, 25.07.2020 - 05:29
2 min
Idyllischer Aufstieg zum Trödelstein
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
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DER TRÖDELSTEINPFAD
Länge: 10,2 Kilometer
Schwierigkeitsgrad: mittel
Dauer: circa 3 Stunden
Ausrüstung: Festes Schuhwerk für einige steinige Passagen, Stöcke speziell für den Aufstieg empfehlenswert
Anfahrt: Wanderparkplatz Austraße in 57299 Burbach (hinter der Esso-Tankstelle abbiegen)
Parken: In der Austraße (von 7.30 bis 13.30 Uhr nur zwei Stunden), Alternativ Wanderparkplatz Buchhellertal (bei Bäckerei Rothe in die Erzstraße abbiegen)
ÖPNV: Hellertalbahn Dillenburg - Betzdorf, Bahnhof Wahlbach (Bedarfshalt)
Verpflegung: Diverse Restaurants und Bäckereien in Burbach und Wahlbach
gpx-Datei unter: www.rothaarsteig.de/Media/Touren/Rothaarsteig-Spur-Troedelsteinpfad
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