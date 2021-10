Im Heimhof werden alte Schlager lebendig

Gassenhauer: "Lady Sunshine & Mister Moon" kommen am 4. November ins Heimhof-Theater auf der Wasserscheide. Foto: Chris Lendl

HAIGER/BURBACH-WÜRGENDORF - Haiger/Burbach-Würgendorf (red). "Sing, Baby, sing" lautet das Motto am Donnerstag, 4. November, ab 20 Uhr im Heimhof-Theater in Würgendorf auf der Wasserscheide. Die Stadt Haiger präsentiert dort die Show "Lady Sunshine & Mister Moon".

Da die Stadthalle derzeit für Kulturveranstaltungen nicht zur Verfügung steht, geht die Stadt den Weg über die Landesgrenze, um zumindest Teile ihres Kulturprogramms weiter anbieten zu können. "Wir danken dem Förderverein des Heimhof-Theaters und der Gemeinde Burbach für die Gastfreundschaft und gute Kooperation", sagt Andreas Rompf vom städtischen Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit.

Jukebox-Melodien und

große Unbekümmertheit

Gemeinsam mit dem Publikum und ihrer "Guten-Morgen-Combo" gehen "Lady Sunshine & Mister Moon" auf die Suche nach Marlene Dietrich, um im alten Haus von Rocky Docky herauszufinden, ob Peter und Alexander die "zwei kleinen Italiener" sind oder doch nur ein schöner und ein armer Gigolo.

"Sing, Baby, sing" ist ein Abend voller Schlager von früher, ganz früher - und noch viel früher und gleichzeitig ein Ausflug in die "gute, alte Zeit" der großen Gassenhauer, Jukebox-Melodien und Unbekümmertheit.

Die Show verspricht Musik mit Humor, fürs Hirn und fürs Ohr - und ein wenig auch fürs Herz. Eine Mischung aus Retro-Schlagern und Musik-Kabarett.

"Lady Sunshine & Mister Moon", das sind Elisabeth Heller aus dem niederösterreichischen Weinviertel und ihr norddeutscher, kühler Konterpart Oliver Timpe. Genau wie die Schlager von damals nehmen sich die beiden Entertainer nie selbst zu ernst, sondern präsentieren ihre Show immer mit dem berühmten Augenzwinkern, mit dem schon Peter Alexander und Caterina Valente ihr Publikum zu begeistern wussten. Ihre "Guten-Morgen-Combo" ist eine Art Familienbetrieb, denn neben Chris Heller an Klavier und Akkordeon spielen noch Elisabeths Bruder Matthias an der Gitarre und ihre Cousine Sophie Bánfalvi am Cello. Alle vereint die Mission, alte Schlager wieder salonfähig zu machen.

Eintrittskarten für die Aufführung in Würgendorf gibt es für 19 Euro im Vorverkauf per E-Mail an kulturamt@haiger.de oder unter Telefon 0 27 73-81 11 50. An der Abendkasse kosten sie dann 23 Euro.