In Niederdresselndorf auf "Zeitreise" gehen

Auf der Suche nach besonderen Stücken aus vergangenen Epochen wird man in der "Zeitreise" von Elke Köster in Niederdresselndorf fündig. Foto: Elke Köster

BURBACH-NIEDERDRESSELNDORF - "Zeitreise" heißt das neue Ladenlokal von Elke Köster in Niederdresselndorf, in dem Besucher nach schönen Dingen aus Omas und Uromas Zeiten stöbern können. Wer ein Faible für Antikes und Rares hat, ist hier an der richtigen Adresse.

In den Geschäftsräumen "Zur Dreispitz 1" können Kunden Ausschau halten nach Porzellan, Glaswaren, Wäsche, Lampen, Möbeln und Lieblingsstücken aus vergangenen Epochen. "Oft verleiht gerade die Kombination alter und moderner Einrichtungsgegenstände einem Zuhause die persönliche, individuelle Note", weiß Köster.

Geöffnet ist die "Zeitreise" donnerstags von 15 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 13 sowie von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.zeitreise-antik.de.