Jazz-Pop auf der Heimhofbühne

Versprechen Jazz-Pop vom Feinsten: Peter Autschbach und Samira Saygili. Foto: Heimhoftheater

BURBACH-WÜRGENDORF - Burbach-Würgendorf (red). Wenn ein Gitarren-Virtuose und feinster Vocal-Jazz zusammenkommen: Peter Autschbach und Samira Saygili agieren gleichermaßen mitreißend wie gefühlvoll und bleiben dabei stets unterhaltsam. Die beiden überzeugen mit überschäumender Spielfreude und unwiderstehlichem Charme. Am Samstag, 26. März, sind sie ab 20 Uhr im Heimhoftheater in Würgendorf zu hören. Wer Jazz-Pop mag, dürfte dabei voll auf seine Kosten kommen. Beim Deutschen Rock und Pop Preis 2019 gewannen die beiden den 1. Preis in der Kategorie "Best Singer". 2021 wurde "Starlight" beste Komposition. Karten gibt es für 15 Euro in der Geschäftsstelle des Fördervereins, Telefon 0 27 36-5 09 68 50, im Kulturbüro Burbach, bei der Sparkasse und bei www.proticket.de. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro.