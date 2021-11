Jördis Tielsch gibt ein Konzert im Heimhof-Theater

Spielt am Samstag auf der Wasserscheide: Jördis Tielsch. Foto: Förderverein Heimhof-Theater

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BURBACH-WÜRGENDORF - "New Mornings" heißt das neue Programm von Jördis Tielsch aus Sinn, mit dem sie am Samstag, 6. November, ab 20 Uhr im Heimhof-Theater in Würgendorf zu Gast ist.

Ihre Musik ist beeinflusst von irischem Folk, deutschem Pop und englischem Songwriting - kein Wunder, studierte sie doch fast ein halbes Jahr Musik in Irland und verbrachte eine Menge Zeit dabei in den Pubs von Dublin und vielen anderen Städten. Sie musizierte mit Einheimischen und schrieb jede Menge Lieder. Doch nicht nur Irland war für sie Quelle der Inspiration. Auch den Corona-Lockdown nutzte sie, um kreativ zu sein. Viele neue Songs entstanden - deutsche wie auch englische. Ihr neues Programm verspricht auf jeden Fall große Gefühle und viel Poesie.

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro. Zu haben sind sie in der Geschäftsstelle des Fördervereins Heimhof-Theater, Telefon 0 27 36-5 09 68 50, im Kultur- und im Bürgerbüro in Burbach sowie auf www.pro ticket.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 17 Euro.