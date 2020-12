Kultur trotz Corona: Live-Streams aus dem Heimhof-Theater

Bietet am 19. Dezember Siegerländer Kabarett: Daubs Melanie. Archivfoto: Helmut Blecher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BURBACH - Nachdem es in allen Theatern im November corona-bedingt still geworden ist, möchten die Veranstalter in Burbach laut werden. Daher veranstalten das Kulturbüro und der "Virtuelle Hut" Streaming-Veranstaltungen im Heimhof-Theater in Burbach.

Veranstaltungen, die dort - ohne Publikum - stattfinden, werden live ins Internet übertragen oder zu einem späteren Zeitpunkt gesendet, und das Publikum kann zu Hause - ohne Maske und Hygieneregeln - die Veranstaltung anschauen. Gestreamt wird über die Homepage des "Virtuellen Huts".

Mischung aus Konzert, Kabarett und Kleinkunst

Auf dem Programm stehen Konzerte, ein Kabarettabend, ein Vortrag und eine Kleinkunstveranstaltung zum Thema "Liebe". Besonders hervorzuheben ist die Kindertheater-Vorstellung "Frau Holle" mit dem Wittener Kinder- und Jugendtheater. Die Weihnachtsvorstellungen sind oft sehr schnell ausverkauft. In diesem Jahr kann jeder, der möchte, an dieser Veranstaltung teilnehmen.

Andreas Richter singt

am Samstag Liebeslieder

Die nächsten geplanten Veranstaltungen und die Sendetermine: Samstag, 5. Dezember, 20 Uhr: Andreas Richter - Liebeslieder, am Flügel: Christa Spies; Samstag, 12. Dezember, 20 Uhr: Duo Salzbauer - Saxophon und Klavier; Sonntag, 13. Dezember, 15 Uhr: Kindertheater: Frau Holle (Livestream & Publikum); Samstag, 19. Dezember, 20 Uhr: Daubs Melanie - Siegerländer Kabarett, am Flügel: Jörg Fuhrländer.