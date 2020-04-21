Dienstag,
21.04.2020 - 12:28
2 min
"KulturPur" und "Faszination Luftsport" auf 2021 verschoben
Veranstalter des 30. Kulturfestivals versprechen: Fast alle engagierten Künstler sind auch nächstes Jahr dabei. Flugtag-Organisatoren wollen verantwortungsbewusst handeln.
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