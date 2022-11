"Ladykiller" spielen in Burbach Westernhagen-Hits

BURBACH-WÜRGENDORF - Burbach-Würgendorf (red). Die Band "Ladykiller" tritt am Samstag, 5. November, im Heimhof-Theater in Würgendorf auf. Unter dem Titel "Freiheit" stehen Hits von Marius Müller-Westernhagen auf dem Programm.

Viele von Westernhagens Blues- und Rock-Titeln sind Kult und haben vor allem in den 80er- und 90er-Jahre begeistert. Aus dieser Begeisterung haben sich fünf Musiker aus dem Dillgebiet zur Band "Ladykiller" zusammengefunden: Mario Otterbach (Gesang), Daniel Schenker (Bass), Mario Domes (Schlagzeug), Klaus Mittendorf (Gitarre) und Frank Schröter (Keyboard/Saxophon). Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15, im Vorverkauf 13 Euro. Tickets gibt es bei der Geschäftsstelle des Fördervereins Heimhof-Theater, Telefon 02736-4538, im Kulturbüro und Bürgerbüro Burbach, in der Buchhandlung Braun in Herdorf und online auf www.proticket.de