Lara Hoffmann zur Brandmeisterin befördert

Beförderungen bei der freiwilligen Feuerwehr Burbach (v.l.): Gemeindebrandinspektor Markus Schwarze, Nils Schumacher, Lara Hoffmann und Einheitsführer Stefan Löhl. Foto: Feuerwehr Burbach

BURBACH-NIEDERDRESSELNDORF - Erstmals in der Geschichte der Löscheinheit Niederdresselndorf, aber auch der gesamten Freiwilligen Feuerwehr Burbach ist mit Lara Hoffmann eine Frau zur Brandmeisterin befördert worden. Das übernahm Gemeindebrandinspektor Markus Schwarze während der Hauptversammlung. Lara Hoffman ist im Hauptberuf zahnmedizinische Fachangestellte und kam Ende 2013 als Quereinsteigerin zum damaligen Löschzug Niederdresselndorf. Rasch absolvierte sie ihre Grundausbildung in der Feuerwehr, um bereits 2016 ihre Ausbildung mit dem Atemschutzgeräteträgerlehrgang sowie dem Truppführerlehrgang zu komplettieren. Im November 2021 schloss sie ihre Ausbildung zur Gruppenführerin am Institut der Feuerwehr in Münster ab.