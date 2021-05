Late Night Jazz aus dem Heimhof-Theater Burbach

Sie jazzen und swingen gern (v.l.): Marco Bussi (Schlagzeug), Mario Mammone (Gitarre) und ihre jeweiligen Mitspieler. Archivfoto: Helmut Blecher

BURBACH - Aus dem Heimhof-Theater in Burbach wird wieder gestreamt. Die "Online Jazz Foundation" (alias "Late Night Jazz Foundation") geht am Samstag, 15. Mai, um 20.15 Uhr, mit ihrem Online-Konzert auf Sendung.

Auf der Bühne steht das Mario-Mammone-Trio in der Besetzung Mario Mammone (Gesang/Gitarre) Sebastian Scobel (Piano) und Stefan Rey (Kontrabass), rhythmisch verstärkt von Marco Bussi am Schlagzeug.

Sie interpretieren "Old Love Songs" aus den Anfängen des Jazz. Die Titel stammen aus dem Zeitraum zwischen 1923 und 1943 und sind fast alle aus heute beinahe vergessenen Broadway-Shows oder Musicals entlehnt. Die Musiker interpretieren die Songs spielerisch und interaktiv.

Die Musiker spielen zeitlose Klassiker wie "Basin Street Blues" von Spencer Williams sowie "I Ain't Got Nothing But The Blues" und "Don't Get Around Much Any More" aus der Feder von Duke Ellington.

Spenden für die Künstler

sind willkommen