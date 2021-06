Mit der Vespa durchs Drei-Länder-Eck düsen

Das Heimhof-Theater in Würgendorf: Auch hier legt die Vespa-Tour einen Zwischenstopp ein. Foto: Klaus-Peter Kappest

BURBACH - Auf einer gemieteten Vespa rund ums Drei-Länder-Eck düsen - das können Interessierte am Sonntag, 20. Juni, ab 11 Uhr bei einer gemeinsamen Rollertour. Die "Vesprima! Erlebnistour" wurde gemeinsam mit der Touristinfo Burbach geplant und führt rund um die Gemeinde durch die drei Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Startpunkt ist das denkmalgeschützte Burbacher Rathaus (Eicher Weg 13). Der erste Stopp ist am Landhaus Ilse geplant, einer Villa im Bauhausstil, die auch - sofern die dann gültige Coronaschutzverordnung dies zulässt - besichtigt werden kann.

Führung durch den alten Dorfkern von Holzhausen

Durch das Naturschutzgebiet Gilsbachtal geht es vorbei an Burbach nach Würgendorf zur Besichtigung des Heimhof-Theaters, einer Veranstaltungsstätte mit dem besonderen Charme der 50er Jahre. Weiter führt die Tour nach Haiger und Flammersbach und zurück ins Siegerland nach Holzhausen.

Nach einer kurzen Führung durch den alten Dorfkern können die Teilnehmer sich bei einem Imbiss stärken. Der nächste Stopp liegt dann am Siegerland-Flughafen im Westerwald. Die Rückfahrt von der Lipper Höhe führt durch das Naturschutzgebiet Gambach, wo noch die Möglichkeit besteht, ein kleines Stück der Wacholder-Heide zu durchwandern, bevor es nach der rund sechsstündigen Tour wieder zurück zum Rathaus nach Burbach geht. Die Teilnahme an der Tour kostet pro Person 65 Euro inklusive Mittagsimbiss und Leihhelm. Je Roller, auf dem jeweils eine Person mitfahren kann, müssen 200 Euro Kaution hinterlegt werden. Teilnehmen können nur Besitzer eines gültigen Führerscheins der Klasse 3, AM oder B. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Am Tag der Tour, am 20. Juni, findet ab 10.30 Uhr die Einweisung und Fahrzeugübergabe statt. Anmeldungen sind bis 17. Juni, per E-Mail an die Adresse touristinfo@burbach-siegerland.de.