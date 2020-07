Nach Einbruch: Kadaver von 15 Mauerseglern gefunden

Artgeschützte Vogelart: In einer Hohlkammer der Talbrücke Ronnewinkel bei Olpe sind die Kadaver von 15 Mauersegler gefunden worden. Einbrecher dürften sie getötet haben. Foto: dpa

Siegen/Olpe (cw). Einbrecher gefährden ein wissenschaftliches Projekt der Universität in der Hohlkammer der Talbrücke Ronnewinkel nördlich von Olpe. Dort wurden die Kadaver von 15 Mauerseglern gefunden.

In der Nacht auf Donnerstag der vergangenen Woche drangen unbekannte Täter in die Hohlkammer eines Pfeilers unterhalb der Brücke, auf der in Kombination die Bundesstraßen B 54 und B 55 verlaufen, ein. Zuvor hatten sie das Vorhängeschloss des Schutzgitters mit einem Bolzenschneider durchtrennt.

In der ersten Sektion der Hohlkammer befanden sich Gerätschaften eines ornithologischen Forschungsprojekts der Universität Siegen. Die Forscher untersuchen dort bereits seit 2012 das Verhalten von Mauerseglern, die in der zweiten Sektion der Hohlkammer Brutstätten haben.

Die Polizei in Olpe vermutet, dass die unter Artenschutz stehenden Vögel durch das Einschalten der Beleuchtung irritiert wurden und orientierungslos in der Hohlkammer umherflogen. Am Ende waren 15 Vögel tot.

Bevor die Täter den Tatort verließen, stahlen sie aus der ersten Sektion einen Werkzeugkoffer. Darin befanden sich ein Chip-Lesegerät, eine Beringungszange, eine Präzisionswaage, eine Stirnlampe und diverse Kleinteile im Gesamtwert von rund 400 Euro. Die Täter hinterließen vor Ort eine abgebrochene Dachlatte.

Eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz

Neben Einbruchsdiebstahl stellt das Töten der Mauersegler eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz dar.

Die Universität Siegen lobt für den entscheidenden Hinweis, der maßgeblich zur Täterermittlung beiträgt, eine Belohnung von insgesamt 1000 Euro aus.