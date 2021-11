Nach Schuss in Lützeln: 89-Jähriger in Untersuchungshaft

Symbolfoto: Rainer Jensen/dpa

BURBACH-LÜTZELN - Der 89-jährige Mann, der am vergangenen Donnerstag in Lützeln mit einem Kleinkalibergewehr auf einen 73-Jährigen geschossen und ihn dabei schwer verletzt hat, sitzt in Untersuchungshaft. Das hat der Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mitgeteilt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Siegener Kriminalpolizei stellen sich die Hintergründe der Tat wie folgt dar: Der 89 Jahre alte Schütze wohnt zusammen mit seiner 65 Jahre alten Tochter und deren 73 Jahre alten Lebenspartner in einem Haus in der Tannenstraße in dem Burbahcer Ortsteil

Zur Tatzeit um kurz vor 10 Uhr am Donnerstag bedrohte der 89-Jährige mit einem vorgehaltenen Kleinkalibergewehr seine Tochter und den späteren Geschädigten. Grund dafür waren nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei familiäre Streitigkeiten.

89-Jähriger lässt sich widerstandslos festnehmen

Der 73-Jährige forderte den 89-Jährigen auf, das Gewehr herunterzunehmen. Dabei machte er einen Schritt auf den Vater seiner Lebensgefährtin zu. Dieser schoss gezielt auf den 73-Jährigen und verletzte ihn schwer.

Letztlich gelang es den beiden Bedrohten, so der Polizeipressesprecher weiter, dem 89-Jährigen das Gewehr zu entwinden. Dabei wurde die Tochter leicht verletzt. Der 73-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter zog sich in seine Wohnung zurück, wo er durch die alarmierte Polizei kurze Zeit später widerstandslos vorläufig festgenommen werden konnte. Ihm werden unter anderem gefährliche Körperverletzung und versuchter Totschlag vorgeworfen.

Am Freitag wurde der 89-Jährige dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft für den Senior anordnete.