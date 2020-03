Nachbarschaftshilfe im Hickengrund läuft an

Für andere Besorgungen machen, die solche Dinge derzeit nicht selbst erledigen können: Das bietet nun auch in der Gemeinde Burbach eine Nachbarschaftshilfe. Archivfoto: Katrin Weber

Burbach-Holzhausen (red). Neues Angebot im Hickengrund: Auch in der Gemeinde Burbach organisiert sich derzeit eine Nachbarschaftshilfe.

Ziel ist es, Menschen zu unterstützen, die wegen ihres Alters, einer Immunschwäche oder wegen einer Vorerkrankung durch das Coronavirus besonders gefährdet sind oder die sich in einer Quarantäne-Situation befinden. Wenn diese Personen Einkäufe erledigen, Medikamente abholen, zum Arzt kommen oder den Hund ausführen müssen, können sich sie sich an Damaris und Matthias Seipel, Telefon 0 27 36-37 25, oder an Barbara und Willi Weinert, Telefon 0 27 36-24 30, wenden.

An diese Ansprechpartner können sich auch alle diejenigen wenden, die Hilfebedürftige unterstützen wollen.