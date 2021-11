Nessi Tausendschön kommt ins Heimhof-Theater nach Burbach

Spielt am Samstag in Burbach: Nessi Tausendschön. Foto: Carsten Bockermann

BURBACH - Nessi Tausendschön gastiert am Samstag, 20. November, mit ihrem Programm "30 Jahre Zenit - Operation Goldene Nase" im Burbacher Heimhof-Theater. Beginn ist um 20 Uhr. Nessi Tausendschön ist Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2003 und des "Salzburger Stiers" 2000. Man sagt von ihr, sie "hat als Kabarettistin eine Zunge wie eine Reitpeitsche, als Sängerin aber eine Stimme wie ein Engel".

Ihre Agentur kündigt sie an als "eine Amüsierdame, eine Lustigkeitshure, eine Witzeprostituierte, eine Scherzkeksin, eine Spaßkurtisane, eine Fezdirne, eine Joke-Bitch, eine Juxnutte, eine Gagschlampe, ein Ulk-Callgirl".

Tickets gibt es im Vorverkauf für 18 Euro beim Förderverein Heimhof-Theater, Telefon 0 27 36-5 09 68 50, in Burbach im Reisebüro Edelmann sowie im Kultur- und Bürgerbüro, in allen Zweigstellen der Sparkasse Burbach-Neunkirchen in Neunkirchen in der Buchhandlung Braun und auf www.proticket.de . An der Abendkasse kosten die Eintrittskarten 20 Euro.