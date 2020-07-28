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Dienstag, 28.07.2020 - 15:14
1 min

Neue Würgendorfer Ortsdurchfahrt nimmt Formen an

Der erste Bauabschnitt ist schon weit fortgeschritten. Die Gemeinde Burbach investiert 5,2 Millionen Euro in die rund 1000 Meter lange Baustelle der Landesstraße 531.

Die Würgendorfer Ortsdurchfahrt zeigt sich in einem ersten Bauabschnitt in neuem "Gewand". Der Übergang von Fahrbahn zu Bürgersteig ist flach gehalten. Während der Arbeiten wird der Verkehr einspurig über die Dillenburger Straße geführt. Foto: Christoph Weber

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