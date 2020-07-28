Dienstag,
28.07.2020 - 15:14
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Neue Würgendorfer Ortsdurchfahrt nimmt Formen an
Der erste Bauabschnitt ist schon weit fortgeschritten. Die Gemeinde Burbach investiert 5,2 Millionen Euro in die rund 1000 Meter lange Baustelle der Landesstraße 531.
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