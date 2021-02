Neues Forum und ein neuer Verwaltungstrakt

Auch das Lehrerzimmer im neuen Verwaltungstrakt bietet viel Platz. Die Verbindung zwischen den beiden Schulgebäuden kostet die Kommune rund 5,3 Millionen Euro. Foto: Gemeinde Burbach

BURBACH - Nach einjähriger Bauzeit sind nun auch die Restarbeiten am neuen Forum und am Verwaltungstrakt der Gemeinschaftlichen Sekundarschule Burbach-Neunkirchen fertiggestellt. "Es ist alles so schön geworden und endlich haben wir in unserem neuen Forum für bis zu 450 Schüler auf einmal Platz", freut sich Schulleiterin Mechthild Ermert-Heinz. Der Neubau verbindet die beiden bisherigen Schulgebäude. Jetzt fehlen nur noch die Schüler, die aufgrund der aktuellen Coronaschutzregeln auf Distanz unterrichtet werden.

Bereits im Dezember 2017 hatte der Gemeinderat den Bau einer Aula sowie eines Verwaltungstraktes zwischen den Gebäuden der ehemaliges Realschule und des ehemaligen Hauptschulgebäudes beschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5,3 Millionen Euro.

Der Neubau wurde aufgrund des gestiegenen Platzbedarfes und durch den Wegfall der Pausenhalle im jetzigen Mensabereich notwendig.

"Insgesamt umfasst der Neubau eine Nutzfläche von rund 1600 Quadratmeter im Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss", berichtet der zuständige Architekt Matthias Klein. Das obere Geschoss wurde komplett in Holzbauweise errichtet. Als "Klimakommune" war es der Gemeinde Burbach ein besonderes Anliegen, auf den heimischen und nachwachsenden Rohstoff Holz als Baumaterial zu setzen. Auch die Barrierefreiheit spielte beim Anbau sowie bei den Planungen des neuen Außengeländes eine große Rolle.

Demnächst folgt noch ein ökologischer "Wissensweg"

In den kommenden Wochen werden noch neue Aufenthaltsmöglichkeiten, eine Grünfläche mit einem ökologischen "Wissensweg" sowie eine Pflanzfläche mit Hochbeeten für Nutzpflanzen geschaffen. Ergänzt werden die Aufenthaltsflächen durch neue Spielgeräte. Dazu zählen eine Rutsche, eine Nestschaukel, ein Seilparcours, mehrere Trampoline, Kletterwürfel sowie ein neues Multifunktionssportfeld. Weitere Sitzmöglichkeiten werden das vielseitige Angebot im Bereich des neugestalteten Schulhofes abrunden.