Noch nicht flugfähige Mauersegler wurden zertreten

Artgeschützte Vogelart: In einer Hohlkammer der Talbrücke Ronnewinkel bei Olpe sind die Kadaver von 15 Mauerseglern gefunden worden.

Olpe/Siegen (cw). Es geht noch eine Nummer brutaler: Nachdem zunächst spekuliert worden war, dass die in einer Hohlkammer der Ronnewinkler Talbrücke der Bundesstraße B 55 nördlich von Olpe tot aufgefundenen Mauersegler möglicherweise durch das Licht von Einbrechern irritiert wurden und so ums Leben kamen, kristallisiert sich Vorsatz der Täter heraus.

"Wir gehen davon aus, dass die Vögel erschlagen worden sind. Nester sind umgestoßen und Jungtiere, die noch nicht fliegen konnten, am Boden zertreten worden", sagt André Zeppenfeld, Sprecher der Uni Siegen, die in dieser Brücke seit 2012 in einem vogelkundlichen Forschungsprojekt die Mauersegler beobachtet.

Die Universität hat 1000 Euro Belohnung für die Ergreifung der Täter ausgesetzt. Nachdem die Vögel getötet worden sind, müssen die Forscher aber befürchten, das Projekt abbrechen zu müssen.

Die Polizei hat in der Hohlkammer eine Dachlatte gefunden, mit der die artgeschützten Vögel erschlagen worden sein könnten. Zeppenfeld sagt dazu: "Ob dies in Zusammenhang mit der Dachlatte steht, also, ob sie das Tatwerkzeug ist, kann ich nicht sagen." Allerdings: An dem Holz seien Spuren der erwachsenen Vögel gefunden worden. Das Töten der unter Artenschutz stehenden Mauersegler stellt eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz dar.

Koffer mit Geräten im Wert von 400 Euro gestohlen

Bevor die Unbekannten den Tatort verließen, stahlen sie aus der ersten Sektion der Hohlkammer einen Werkzeugkoffer mit einem Chip-Lesegerät, eine Beringungszange, eine Präzisionswaage, eine Stirnlampe und diverse Kleinteile im Gesamtwert von rund 400 Euro.