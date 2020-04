Polizei: Auto-Poser verraten sich auf Instagram und drei Männer machen alles falsch

Im Kreis Siegen-Wittgenstein wissen die Polizeibeamten aktuell vermutlich nicht, ob sie lachen oder grimmig schauen sollen. Symbolfoto: Picture Factory/Fotolia

SIEGEN-WITTGENSTEIN - Was ist denn nur bei unseren Nachbarn los? Im Kreis Siegen-Wittgenstein wissen die Polizeibeamten aktuell vermutlich nicht, ob sie lachen oder grimmig schauen sollen. In einem Fall verraten sich zwei junge Männer durch einen stolzen Instagram-Post selbst, drei Tage später machen drei junge Männer wirklich alles falsch, was man falsch machen kann.

Posen wie ein Influencer

Der Reihe nach: Am Samstagabend haben zwei junge Erwachsene, 20 und 21 Jahre alt, im Siegener Ortsteil Geisweid eine "interessante Idee", schreibt die Polizei. Die beiden Männer setzen sich abwechselnd hinter das Steuer eines schwarzen Mercedes Benz CLS 450. Während der Fahrer auf der Hüttentalstraße ordentlich auf die Tube drückt, hält der Beifahrer mit der Handykamera drauf.

Die Videos veröffentlichen beide auf ihren Instagram-Profilen, damit auch die Außenwelt den nächtlichen Ausflug bestaunen kann. Eine ganz schlechte Idee: Dem 21-Jährigen war die Fahrerlaubnis entzogen worden, der 20-Jährige hatte noch gar keinen Führerschein. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren, meldete die Polizei.

Corona-Party im nicht zugelassenen Auto

Drei Tage später, zwei Orte weiter: In Buschhütten, einem Ortsteil von Kreuztal, fahren drei junge Männer in der Nacht zu Dienstag in einem Twingo durch die Bottenbacher Straße. Gegen 1.45 Uhr werden Polizeibeamte misstrauisch. Ob die Drei wohl in einem gemeinsamen Haushalt leben? Sonst wäre der nächtliche Roadtrip wegen der Corona-Krise nicht erlaubt.

Die Polizisten halten das Fahrzeug an. Die drei Insassen sind zwischen 18 und 21 Jahren alt, leben nicht in einem gemeinsamen Haushalt und sind auch nicht verwandt.

Doch damit nicht genug: Der Twingo ist nicht zugelassen, das Kennzeichen entstempelt und somit auch nicht versichert. Der Jüngste sitzt am Steuer und hat überhaupt keinen Führerschein. Außerdem erzählt er den Beamten freimütig, dass er gern regelmäßig zu Drogen greift und auch im Laufe des Abends schon etwas konsumiert hätte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Was wegen der Verstöße gegen das Kontaktverbot auf die jungen Männer zukommt, entscheidet nun das Ordnungsamt.