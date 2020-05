Polizei: Mai-Ausflug mit Aufsitzmäher und ein rettender Zufall

Mit diesem Gefährt wollten drei junge Männer am 1. Mai einen schönen Ausflug veranstalten. Gestoppt wurden sie von einer Panne - und dann von der Polizei. Foto: Polizei Siegen

SIEGEN-WITTGENSTEIN - Was war in den vergangenen Tagen bei unseren Nachbarn los? An dieser Stelle schauen wir auf besondere Polizeieinsätze aus der Umgebung.

Mit Palette-Bierkästen-Bretter-Anhänger auf Tour

Den Anfang machen drei junge Männer - scheinbar eine erfolgversprechende Kombination . Die kleine Gruppe wollte am 1. Mai auf gar keinen Fall auf einen kleinen Ausflug verzichten. Dafür hatten die Männer einen Aufsitzmäher flott gemacht und aus einer Palette, Bierkästen und Brettern einen Anhänger zusammengezimmert, berichtet die Polizei.

Solchermaßen vorbereitet fuhren die drei 18- und 19-Jährigen zur 1. Mai-Fahrt im Siegener Stadtteil Eiserfeld. Die feucht-fröhliche Tour begann gegen 11 Uhr - und endete um 21 Uhr jäh mit einem Defekt des Gefährts. Der Aufsitzmäher und der Palette-Bierkästen-Bretter-Anhänger bewegten sich keinen Zentimeter mehr. Also hätten sich die Drei am Straßenrand an einer Reparatur versucht, schreibt die Polizei.

Beamte der Wache Weidenau wurde auf das werkelnde Grüppchen aufmerksam und stellten fest: Das Gefährt hatte im Straßenverkehr nichts verloren - genau so wie der stark alkoholisierte 19-jährige Fahrer. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen.

Zufällige Lebensretter

Einen Tag zuvor hatte ein Autofahrer in Siegen gleich mehrere Schutzengel - in Uniform. Gegen 20.30 Uhr am Donnerstagabend waren Polizisten von der Wache Weidenau gerade dabei einen Verkehrsunfall in der Heidenbergstraße aufzunehmen. Ein Fahrradfahrer war gestürzt, deshalb war neben den Beamten auch der Rettungsdienst alarmiert. Glücklicherweise war dem Radfahrer nichts passiert.

Damit war der Einsatz eigentlich schon fast beendet, schreibt die Polizei. Doch just in diesem Moment hörten die Beamten einen lauten Knall. Nur wenige Meter entfernt war ein Auto in das Baugerüst der Sparkasse gekracht. Der 55-jährige Fahrer lag bewusstlos im Fahrzeug. "Vermutlich war der Mann aufgrund eines internistischen Notfalls von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Fahrzeug in das Gerüst gefahren", erklärt die Polizei.

Die beiden Beamten schoben das Auto zurück und befreiten den Mann. Die Rettungssanitäter waren ebenfalls noch vor Ort und begannen sofort mit der Reanimation des Mannes. Ein hinzugerufener Notarzt stabilisierte den Mann für den Transport ins Krankenhaus, wo sofort eine Notoperation vorgenommen wurde.

Fazit der Polizei: "Vermutlich haben die glücklichen Umstände, die hier zusammengekommen waren und das professionelle Zusammenspiel zwischen den Rettungskräften dem 55-Jährigen das Leben gerettet."