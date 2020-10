Ralf Strackbein liest in Wilnsdorf

Liest im Museum: Ralf Strackbein. Archivfoto: Gemeinde Wilnsdorf

WILNSDORF - Ralf Strackbein liest am Freitag, 16. Oktober, aus seinem neuen Krimi "Nachtfrost". Beginn ist um 19.30 Uhr im Museum Wilnsdorf (Rathausstraße 9). Die Gäste sollen beim Betreten einen Mund-Nase-Schutz tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden darf. Eintrittskarten sind für fünf Euro im Museum und in der Bibliothek Wilnsdorf, Telefon 0 27 39-80 22 00, erhältlich.