Reges Schaffen in der Alten Vogtei

Wird restauriert: Blick in die Alte Vogtei. Foto: Gemeinde Burbach

BURBACH - In der Alten Vogtei in Burbach herrscht eifriges Treiben. Um die Jahreswende konnten Passanten schon Teile der neuen Fassade bestaunen. Im Inneren bringen sägen, bohren und hämmern Handwerker, die dort mit fachmännischem Geschick die Restaurierung voranbringen. Jetzt wurde das Gerüst so umgebaut, dass die Dachdecker ihre Arbeit aufnehmen können.

Viele Handwerker stehen in den Startlöchern, um Etage für Etage die einzelnen Gewerke zu bearbeiten und damit das historische Gebäude im Laufe des Jahres als Begegnungs-, Besucher- und Erlebniszentrum zu neuem Leben zu erwecken. Die Zehntscheune wird gereinigt, eventuelle Schadstellen werden beseitigt.

Interessierte können sich für Besichtigungen mit der Gemeinde Burbach unter Telefon 0 27 36-450, Internet www.burbach-siegerland.de, oder mit dem Heimatverein Alte Vogtei in Verbindung setzen. Eine Bildergalerie zu sehen gibt es unter der Adresse www.museum-burbach.de.