Mittwoch,
29.07.2020 - 14:09
2 min
Richterin schickt Angeklagten zum eigenen Schutz in Haft
Am ersten Prozesstag ist der Angeklagte nicht verhandlungsfähig. Er muss wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung vor dem Landgericht in Siegen verantworten.
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