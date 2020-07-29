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Mittwoch, 29.07.2020 - 14:09
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Richterin schickt Angeklagten zum eigenen Schutz in Haft

Am ersten Prozesstag ist der Angeklagte nicht verhandlungsfähig. Er muss wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung vor dem Landgericht in Siegen verantworten.

Symbolfoto: Volker Hartmann/dpa

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