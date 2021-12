Sascha Korf "weiß nicht, was er tut"

Gastiert am 14. Januar mit seinem neuen Programm im Burbacher Heimhof-Theater: Sascha Korf. Foto: Robert Maschke

BURBACH-WÜRGENDORF - Burbach-Würgendorf (red). Von seiner Agentur wird Sascha Korf als "Deutschlands lustigster Spontanitätsexperte" bezeichnet. Am 14. Januar (Freitag) ist er zu Gast im Heimhof-Theater auf der Wasserscheide in Würgendorf. Die Vorstellung des Komikers beginnt um 20 Uhr. Sein Programm " ... denn er weiß nicht, was er tut" biete "interaktives Kabarett mit der Garantie zum Lachen", verspricht sein Management weiter. Der Comedian und Kabarettist erzählt mit vollem Körpereinsatz aus seinem Leben und ist dabei auf der Suche nach dem ultimativen Glück.

Eintrittskarten kosten

im Vorverkauf 17 Uhr

Doch nicht nur für sich, sondern vor allem für sein Publikum. Denn Korf bindet alle Menschen im Saal in seine Show mit ein.