Siegerländer Kabarett mit "Daubs Melanie" im Heimhoftheater

"Daubs Melanie": Die Siegerländer Kabarettistin beleuchtet am Samstag im Heimhoftheater die Situation in Deutschland im Allgemeinen und die im Siegerland im Besonderen. Foto: Kulturbüro Burbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BURBACH - 90 Minuten Kabarett zur aktuellen Situation in Deutschland im Allgemeinen und im Siegerland im Besonderen; Neues aus der Welt der Siegerländer und der Wittgensteiner, des Hochadels und des Haubergs; Interessantes aus Politik, Sport, Königshäusern und der Familie Daub: All das präsentiert die "Siegerländer Kabarettqueen" Daubs Melanie" am Samstag, 13. November, ab 20 Uhr im Heimhoftheater in Burbach.

Nach Krisenmüdigkeit, überstandenem Homeschooling, aufgehobenen Ausgangssperren und Mutanten in Lauerstellung traut sich Daubs Melanie wieder auf die Bühne. "De Omma" und "de Gote" sind - wie immer - mit dabei. Auch Ehemann Rudi und Sohn Boris dürfen bei der neuen Kabarett-Show "Nä, wat en Gedäh!" nicht fehlen.

Am Klavier wird Daubs Melanie begleitet von Jörg Fuhrländer. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 Euro. Weitere Informationen gibt es beim Kulturbüro Burbach, Telefon 0 27 36-45 88.