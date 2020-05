Spendenaktion für Studenten gestartet

Hier informiert die Uni Siegen über die Spendenaktion zugunsten von Studenten. Screenshot: Jörg Weirich

Siegen (red). Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch viele Studenten vor finanzielle Probleme stellt, haben die Universität Siegen, die Gesellschaft ihrer Freunde und Förderer sowie der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) eine Hilfsaktion gestartet. Sie heißt: "Siegen hilft Studierenden".

Viele Studenten hätten wegen Corona ihre Nebenjobs in Kneipen und Restaurants, auf Messen oder in Unternehmen verloren, berichtete Uni-Pressesprecher André Zeppenfeld: "Die Zahl derjenigen, die ihre Kosten für Miete, Lebensmittel und Krankenversicherung nicht mehr ohne Hilfe tragen können, steigt." In vielen Fällen könnten auch die Eltern keine Unterstützung gewähren, wenn sie ebenfalls von finanziellen Einschnitten und Unsicherheiten betroffen seien.

Mit dem Spendengeld möchten die Organisatoren der Aktion Studenten an der Uni Siegen einmalige Zuschüsse in Höhe von jeweils bis zu 450 Euro gewähren, die nicht zurückgezahlt werden müssten.

"Möglichst keiner unserer Studierenden soll sein Studium aufgrund der Corona-Pandemie abbrechen müssen", sagt Uni-Direktor Holger Burckhart. Deshalb sei gemeinsames und solidarisches Handeln gefragt.