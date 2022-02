"Sway" spielen Countrymusik im Heimhof-Theater

BURBACH - Die Band "Sway" tritt am 12. März (Samstag), im Heimhof-Theater in Burbach auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

"Sway" bestehen aus sechs Mitgliedern, die eine Kombination aus modernen, teilweise rockigen Countrysongs und bekannten Klassikern in ihrem Repertoire haben. Karten gibt es im Vorverkauf für 11 Euro unter Telefon 0 27 36-5 09 68 50, im Internet auf www.proticket.de , in Burbach im Kulturbüro, Bürgerbüro in Burbach, im Reisebüro Edelmann und in der Buchhandlung Braun sowie in allen Zweigstellen der Sparkasse Burbach-Neunkirchen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 13 Euro.