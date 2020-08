Unfall: Zwei Verletzte auf der L 730 bei Holzhausen

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße zwischen Holzhausen und Niederdresselndorf erleiden beide Fahrer schwere Verletzungen. Foto: Jörg Fritsch

Burbach-Holzhausen (red). Am Mittwochabend sind im Hickengrund zwei Menschen bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden. Gegen 20.40 Uhr geriet ein 21-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße L 730 zwischen den Burbacher Ortsteilen Holzhausen und Niederdresselndorf in einem Unwetter auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dort prallte sein Wagen frontal auf den entgegenkommenden Pkw eines 26-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Fahrbahn komplett. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.