"Virtueller Hut" mit neuen Konzerten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BURBACH-WÜRGENDORF - Burbach-Würgendorf (red). Die Streaming-Konzertreihe "Virtueller Hut" geht weiter und präsentiert ein paar weitere Highlights aus dem Heimhof-Theater in Würgendorf: Die Band "Sway" legt am Freitag, 21. Mai, ab 20.15 Uhr los. Die Kombination aus modernen, teilweise rockigen Country-Songs und bekannten Klassikern soll beim Publikum keine Wünsche offenlassen. Am Sonntag, 23. Mai, ab 15 Uhr stehen die Kinder im Mittelpunkt: Mit Bille Billewitzes "Kleiner Weltbühne" können sie in dem Kinder-Theaterstück "Käpt'n Karl" auf virtuelle Kopfkino-Reise gehen. Mit schnellen Indie-Gitarrensounds, Klavierklängen, die an klassischen Rock erinnern, Uptempo-Rock'n'Roll-Tracks und emotionalen Balladen möchte sich dann die Formation "Wishless" in die Herzen der Zuschauer grooven. Die fünf Jungs treten am Freitag, 28. Mai, ab 20.15 Uhr beim "Virtuellen Hut" auf. Sie spielen unplugged und präsentieren ein Song-Repertoire als besonderes Akustik-Programm. Den Link zum Livestream gibt es unter www.der-virtuelle-hut.de, auf den Youtube-Kanälen von "Der Virtuelle Hut" sowie auf den Facebook-Seiten des Heimhof-Theaters, des "Virtuellen Huts" und von Radio Siegen.