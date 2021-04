Von Allendorf zwei Tage lang nicht in den Hickengrund fahren

Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

HAIGER-ALLENDORF/BURBACH-HOLZHAUSEN - In der kommenden Woche wird die Verbindungsstraße zwischen dem Haigerer Stadtteil Allendorf und dem Hickengrund wegen Instandsetzungsarbeiten voll gesperrt.

Auf dieser Landesstraße L 1328 bis zur Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen lässt "Hessen-Mobil" in der Woche nach Ostern Schadstellen in der Fahrbahn beseitigen. Aufgrund der Fahrbahnbreite muss die L 1328 im Lahn-Dill-Kreis beziehungsweise L 911 im Kreis Siegen-Wittgenstein am Dienstag und Mittwoch, 6./7. April voll gesperrt werden.

Anlieger können Teile

der Straße noch nutzen

Der Verkehr wird in dieser Zeit über die B 277, die B 54 vorbei an der A 45-Anschlussstelle Haiger/Burbach sowie über die L 730 umgeleitet. Anlieger können die L 1328 beziehungsweise L 911 jeweils bis zum Beginn des Baustellenbereichs befahren.