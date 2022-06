Waldbegehung in Holzhausen

Denkanstöße zur Entwicklung des Gemeindewalds Holzhausen erhalten die Exkursionsteilnehmer. Foto: Heimatverein Holzhausen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BURBACH-HOLZHAUSEN - Waldwirtschaft und Jagd stehen in den kommenden Jahren weiterhin gemeinsam vor gewaltigen Herausforderungen. So lautet das Fazit der Exkursionsteilnehmer der Holzhausener Waldbegehung.

Die vom Jagdvorsteher Ulrich Krumm konzipierte Route führte durch die am Klingelrain und der Kälberweidstruth gelegenen Kalamitätsflächen des Gemeindewaldes. Im Vordergrund der Begehung stand die Strategien in Sachen Wiederbewaldung und welche gewichtige Rolle auf die Jagd dabei zukommt. An markanten Exkursionspunkten zeigte Förster Hoffmann auf, wie unter Berücksichtigung der Standortfaktoren ein Wiederbewaldungskonzept für solche Flächen aussehen könnte. "Wir nehmen, was uns die Natur an Verjüngung schenkt, und ergänzen das mit heimischen Baumarten wie Douglasie, Buche oder Lärche", so Maik Hoffmann.

Für Jagdpächter Wolfgang Riederauer und Jagdaufseher Mathias Speck ist klar, dass der Waldumbau einen zielorientierten Jagdbetrieb erfordere, insbesondere die effektive Bejagung des Rehwildes stehe dabei im Vordergrund. Und das sei mit erhöhtem Aufwand an jagdlicher Infrastruktur verbunden.