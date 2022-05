Warme Klänge barocker Musik in Holzhausen

Der Förderkreis "Alte Schule" im Heimatverein Holzhausen lädt in die örtliche Kirche zum Konzert mit dem internationalen Ensemble "Via Antiqua" ein. Foto: "Via Antiqua"

BURBACH-HOLZHAUSEN - Am Samstag, 14. Mai, werden altertümliche Kompositionen vom Ensemble "Via Antiqua" in Holzhausen zu Gehör gebracht. Der gastgebende Förderkreis "Alte Schule" im Heimatverein Holzhausen hat die örtliche Kirche als Veranstaltungsort ausgewählt.

Neben einer Mischung aus solistischen und kammermusikalischen Klängen aus dem Frankreich des 18. Jahrhunderts werden bei dem Konzert auch von einem der auftretenden Musiker komponierte historische Stücke präsentiert. Das gesamte Programm kann unter https://heimatverein holzhausen.de eingesehen werden.

Das Konzert startet um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche im Kapellenweg 13 in 57299 Burbach-Holzhausen. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 10 Euro. Ein Kartenvorverkauf wird nicht angeboten.