Zugabe im Heimhof

Am Samstag im Livestream aus dem Heimhof-Theater zu erleben: Peter Autschbach und Samira Saygili mit Band. Foto: Heimhof-Theater

BURBACH - Nach dem Erfolg des Konzerts von Peter Autschbach mit der Gitarren-Legende Joscho Stephan wurden die Rufe nach einer Zugabe sehr schnell sehr laut: Ein Glück für das Heimhof-Theater und den "Virtuellen Hut", dass Peter Autschbach auch mit der Sängerin Samira Saygili ein gemeinsames Konzertprogramm hat.

Doch anstatt den Auftritt im Heimhof-Theater am Samstag, 13. Februar, ab 20.15 Uhr nur im Duo zu spielen, entschieden sich beide spontan, gleich die ganze Band mitzubringen. Neben Peter Autschbach an der akustischen Gitarre und Sängerin Samira Saygili wird Nico Deppisch den Bass zupfen, Nils Plum am Schlagzeug sitzen und Jan Schrüllkamp E-Gitarre spielen.

Das Live-Streaming ist im Internet unter www.der-virtuelle-hut.de oder die Facebook-Seiten des Heimhof-Theaters und des "Virtuellen Hutes" kostenfrei möglich - Spenden sind allerdings natürlich willkommen.

Um die Bereitschaft zur Unterstützung der regionalen Kulturschaffenden zu fördern, bekommt der spendabelste Zuschauer des Abends eine handsignierte CD des gemeinsamen Albums "Sweeter than Honey" von Peter Autschbach und Samira Saygili.