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Montag, 20.04.2020 - 12:22
2 min

152 knacken unser Osterrätsel und finden "Ei-nrichtungen"

Stoffhase "Hasi" hat sich über die große Resonanz unserer Leser gefreut. Die Preise, drei "Landpakete" vom Lahn-Dill-Bergland, gehen nach Haiger, Herbornseelbach und Wissenbach

Von Katrin Weber
Bild 1: Ein Ausflug in den Westerwald - und schon hat "Hasi" jemanden zum "Quatschen"gefunden, auch wenn der Schellenmann vor dem Rathaus in Driedorf recht stumm ist. Fotos: Katrin Weber

Bild 1: Ein Ausflug in den Westerwald - und schon hat "Hasi" jemanden zum "Quatschen"gefunden, auch wenn der Schellenmann vor dem Rathaus in Driedorf recht stumm ist. Fotos: Katrin Weber

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Fotos
Bild 1: Ein Ausflug in den Westerwald - und schon hat "Hasi" jemanden zum "Quatschen"gefunden, auch wenn der Schellenmann vor dem Rathaus in Driedorf recht stumm ist. Fotos: Katrin Weber

Bild 1: Ein Ausflug in den Westerwald - und schon hat "Hasi" jemanden zum "Quatschen"gefunden, auch wenn der Schellenmann vor dem Rathaus in Driedorf recht stumm ist. Fotos: Katrin Weber

Bild 2: Gerne würde "Hasi" bei dem schönen Wetter schwimmen gehen. Doch auch dieses Bad in Eibelshausen mit dem schönen Namen "Panoramablick" hat geschlossen.

Bild 2: Gerne würde "Hasi" bei dem schönen Wetter schwimmen gehen. Doch auch dieses Bad in Eibelshausen mit dem schönen Namen "Panoramablick" hat geschlossen.

Bild 3: Och, Menno! "Hasi" hätte sich gerne in dem einzigartigen Museum umgeschaut. In Haigerseelbach kann man sich umfangreich über Spitzen und Leinen informieren.

Bild 3: Och, Menno! "Hasi" hätte sich gerne in dem einzigartigen Museum umgeschaut. In Haigerseelbach kann man sich umfangreich über Spitzen und Leinen informieren.

Bild 4: "Hasi" kann nur staunen, wenn er an den Kindergarten-Spielplatz denkt, der hoch über den Dächern von Dillenburg auf dem ehemaligen AKA-Gebäude entsteht.

Bild 4: "Hasi" kann nur staunen, wenn er an den Kindergarten-Spielplatz denkt, der hoch über den Dächern von Dillenburg auf dem ehemaligen AKA-Gebäude entsteht.

Bild 5: Gerne würde "Hasi" zur Schule gehen und etwas lernen, doch dies muss er derzeit Zuhause tun. Aber ab nächster Woche lassen sich auch im Herborner Johanneum-Gymnasium wieder mehr Schüler blicken als zuletzt während des schriftlichen Abiturs.

Bild 5: Gerne würde "Hasi" zur Schule gehen und etwas lernen, doch dies muss er derzeit Zuhause tun. Aber ab nächster Woche lassen sich auch im Herborner Johanneum-Gymnasium wieder mehr Schüler blicken als zuletzt während des schriftlichen Abiturs.

Bild 6: Bei einer Pause stellt "Hasi" fest, dass auch Kirchen geschlossen sind. Dieses markante Gotteshaus steht in Sinn.

Bild 6: Bei einer Pause stellt "Hasi" fest, dass auch Kirchen geschlossen sind. Dieses markante Gotteshaus steht in Sinn.

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