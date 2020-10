19-Jähriger übersteht Überschlag leichtverletzt

Symbolfoto: dpa

HAIGER-WEIDELBACH - Am Freitagabend hat ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Unfall zwischen Ewersbach und Weidelbach leichte Verletzungen erlitten. Dabei hatte sich sein Auto überschlagen.

Gegen 20.55 Uhr fuhr der in Mittenaar lebende junge Mann von Ewersbach in Richtung Weidelbach. In Höhe des Hundeplatzes kam sein Seat Ibiza nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Böschung, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung.

Der Seat hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.