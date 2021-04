21-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto

Mindestens einen Joint geraucht: Dillenburgs Polizei schnappt einen jungen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss unterwegs war. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Mit der Entnahme einer Blutprobe und dem Sicherstellen von Marihuana endete am Mittwoch die Autofahrt eines 21-Jährigen aus der Gemeinde Dietzhölztal. Eine Polizeistreife stoppte seinen Pkw gegen 19.25 Uhr in der Bahnhofstraße in Dillenburg. Auf Befragen räumte der Fahrer ein, einen Joint geraucht zu haben. Zudem übergaben er und sein 18-jähriger Beifahrer den Polizisten geringe Mengen Marihuana. Der in Eschenburg lebende Beifahrer wurde vor Ort entlassen.

Der 21-Jährige dagegen musste mit auf die Dienststelle. Ein Urintest wies ihm die Einnahme des Wirkstoffs THC nach. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt auf der Wache vornahm. Anschließend durfte der 21-Jährige gehen.

Auf ihn kommen Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Gegen seinen 18-jährigen Beifahrer ermitteln die Ordnungshüter ebenfalls wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.