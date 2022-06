226 Aktionen beim Edi-Ferienprogramm

Edi ist das neue Maskottchen des Ferienprogramms der Gemeinden Eschenburg und Dietzhölztal. Foto: Gemeinde Eschenburg

ESCHENBURG/DIETZHÖLZTAL - Eschenburg/Dietzhölztal (red). Für 226 Aktionen und Ausleihen können die Kinder aus Eschenburg und Dietzhölztal sich in diesem Jahr in den Sommerferien anmelden. Die Frist dafür läuft noch bis zum 3. Juli. Das IKZ Ferienprogramm Eschenburg und Dietzhölztal hat außerdem ein neues Maskottchen: Edi.

Das interkommunale Ferienprogramm ist auf der Internetseite www.unser-ferienprogramm.de/edi zu finden, auf dem sich Kinder und deren Familien anmelden können. Danach wird die Teilnahme an den einzelnen Aktionen "verlost", sodass alle die gleiche Chance haben.

Ganz neu in diesem Jahr ist der Spielepool der VR Bank Lahn-Dill eG und der Sparkasse Dillenburg. Mit den Spenden der beiden Banken wurden coole Spiele angeschafft wie zum Beispiel Kan Jam, Blinngoball und XXL Jenga und Kubb. Diese Spiele können sich die Kinder kostenlos von jeweils Donnerstag bis Dienstag in beiden Rathäusern ausleihen.

Einige Vereine, Privatpersonen und Firmen aus beiden Gemeinden bieten sportliche, kulinarische und kreative Aktionen an. Alle Ferienpasskinder können auch wieder kostenlos Minigolf am Hammerweiher spielen. Mit der Schwimmbadkarte vom Freizeitbad "Panoramablick" kann mittwochs, donnerstags und freitags in das kühle Nass gehüpft werden.

Weitere Informationen

gibt es in den Rathäusern

Informationen zum gemeinsamen Ferienprogramm bekommt man in den beiden Rathäusern bei Carina Hinze-Hellebrand, Telefon 0 27 74- 91 52 12 oder edi@eschenburg.de in Eschenburg und bei Steffi Becker, Telefon 0 27 74-80 7 34 oder s.becker@dietzhölztal.de, in Dietzhölztal.