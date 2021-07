2500 Euro für die Siegener "Kinderinsel"

Spendenübergabe (h.v.l.): Carsten Jochum mit Matthias Späth, Sigrid Becker, Thomas Becker, Birgit Krumm, (v.v.l.), Martin Vogler und Thomas Anschütz. Foto: DRK-Kinderklinik Siegen

DIETZHÖLZTAL/BRAUNFELS/SIEGEN - Dietzhölztal/Braunfels/Siegen (red). Zusammen mit der Familie Becker aus Dietzhölztal, die die Hälfte der Spende aufgebracht hat, haben Vertreter des in Braunfels gegründeten Vereins "Menschen für Kinder" kürzlich 2500 Euro an Birgit Krumm, die Leiterin der "Kinderinsel" in Siegen, überreicht. Das ist eine Intensivstation mit Wohncharakter für dauerhaft beatmete Kinder und Jugendliche auf dem Wellersberg. Mit dem Geld möchte diese Lagerungshilfen für den Spiel- und Entspannungsbereich der Bewohner anschaffen. Krumm führte die Spender durch die Station, in der aktuell 15 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wohnen.