3500 schauen Livestream-Gottesdienst

Dietzhölztal-Ewersbach (red). Unter dem Thema "Jesus, Corona und die Auswirkungen weltweit" hatte die Ewersbacher Missionsgesellschaft Allianz-Mission am Samstag zu einem weltweiten Gottesdienst eingeladen. Nach Angaben der Mission klickten rund 25 000 Zuschauer den Livestream an, und bis zu 3500 hätten die Veranstaltung von zu Hause aus verfolgt.

"Wir sind begeistert von der Resonanz", sagte Missionsleiter Thomas Schech. "Der Gottesdienst sollte ein Signal der Hoffnung in diesen herausfordernden Zeiten senden. Ich freue mich, dass das gelungen ist." Unter der Fragestellung "Wie gehen Christen an anderen Orten dieser Welt mit der Coronapandemie und deren Auswirkungen um?" berichtete eine Mitarbeiterin aus China, mit welchen Einschränkungen und welchem Mut Christen aus der Region Wuhan der Krise begegneten.

Wiebke Schmidt-Holzhüter gab Einblicke in die existenzielle Not, die die Pandemie für die Ärmsten in den Slums der philippinischen Metropole Manila bedeutet.

Per Videokonferenz kamen Eindrücke hinzu von Missionaren aus Österreich, Spanien und Japan sowie von Ansgar Hörsting, dem Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland.

In ihrer Predigt betonte Schmidt-Holzhüter: "Jesus ist mitten in der Krise dabei, auch wenn wir ihn nicht sehen." Sie forderte die Zuschauer heraus, neu zu entdecken, wer Jesus eigentlich sei und welche Hoffnung er den Menschen schenke; aber auch dazu, in der Coronakrise weg von sich und hin auf jene zu schauen, die keine Krankenversorgung, Nahrung und Perspektiven haben.

Abgerundet wurde der Gottesdienst von musikalischer Anbetung und Gebetszeiten für Christen aus den besonders von Corona betroffenen Regionen. Der Gottesdienst ist noch immer im Internet auf dem YouTube-Kanal der Allianz-Mission und unter der Adresse www.allianzmission.de zu sehen.

Mission hat 190 Mitarbeiter in 26 Ländern auf der Welt

Der Verein Allianz-Mission ist ein weltweit tätiges christliches Missionswerk mit Arbeitszweigen in 26 Ländern und 190 Mitarbeitern. Gegründet vor 131 Jahren, hat er seit 1981 seinen Sitz in Ewersbach. Als Außenmission des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (FeG) ist er das Missionswerk für 500 FeG in Deutschland, rund 100 davon im Umfeld von Ewersbach.