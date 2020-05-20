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Mittwoch, 20.05.2020 - 16:00
3 min

Abwarten statt Baden im Lahn-Dill-Kreis

An den heimischen Badeseen kehrt das Leben langsam zurück. So ist die Lage an Heisterberger Weiher, Krombachtalsperre, Stauweiher Ewersbach, Dutenhofener See und Aartlasee.

Von Christian Hoge und Tanja Freudenmann
Blick nach vorne: Schon 2020 soll sich am Heisterberger Weiher einiges tun. Foto: Christian Hoge

Blick nach vorne: Schon 2020 soll sich am Heisterberger Weiher einiges tun. Foto: Christian Hoge

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Fotos
Blick nach vorne: Schon 2020 soll sich am Heisterberger Weiher einiges tun. Foto: Christian Hoge

Blick nach vorne: Schon 2020 soll sich am Heisterberger Weiher einiges tun. Foto: Christian Hoge

Still ruht der Stauweiher in Ewersbach. Der Aufenthalt auf der Wiese ist erlaubt, das Schwimmen ist noch nicht möglich. Archivfoto: Frank Rademacher

Still ruht der Stauweiher in Ewersbach. Der Aufenthalt auf der Wiese ist erlaubt, das Schwimmen ist noch nicht möglich. Archivfoto: Frank Rademacher

Der Zutritt zum Campingbereich und zu den Wochenendhäusern ist an der Krombachtalsperre wieder möglich. Foto: Christoph Weber

Der Zutritt zum Campingbereich und zu den Wochenendhäusern ist an der Krombachtalsperre wieder möglich. Foto: Christoph Weber

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Hessens Schwimmbäder dürfen öffnen – aber nicht für alle
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