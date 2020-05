3 min

Abwarten statt Baden im Lahn-Dill-Kreis

An den heimischen Badeseen kehrt das Leben langsam zurück. So ist die Lage an Heisterberger Weiher, Krombachtalsperre, Stauweiher Ewersbach, Dutenhofener See und Aartlasee.

Von Christian Hoge und Tanja Freudenmann