Am Vatertag mit einem Bullcart den Eichholzkopf meistern

Der Skiclub Ewersbach hat die nächsten beiden Bullcart-Tage im Visier. Sowohl an Himmelfahrt (26. Mai) als auch an Fronleichnam sollen die schnellen Dreiräder am Eichholzkopf wieder von der Bergstation des Skiliftes rund 400 Meter ins Tal schießen. Seit Mai 2018 haben die Ewersbacher Wintersportler dieses Sommerevent im Angebot, bei dem es - im Gegensatz zum Skifahren - auf der Strecke nicht rutschig sein darf. Ob der Startschuss fällt, hängt vom Wetter ab: Bei oder nach Regen bleibt der Lift stehen. Gefahren wird an beiden Feiertagen - sowie am 17. Juli - jeweils von 11 bis 14 Uhr. Eine Einzelfahrt kostet 2,50 Euro, eine Fünferkarte 12 Euro und eine Zwölferkarte 20 Euro. Außerdem können Gruppen auch die zehn zur Verfügung stehenden Bullcarts für 90 Minuten zum Preis von 150 Euro mieten. Infos unter www.skiclub-ewersbach.de. Foto: Christoph Weber