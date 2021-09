Auf dem Butterweg über die Haincher Höhe

Die Wanderer am Grenzstein im "Stoppelhain". Als Güterstein bezeichnet, ließ ihn Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts der Landesherr Fürst Wilhelm V., Fürst von Oranien-Nassau (daher die Buchstaben ON) setzen. Foto: Jürgen Daum

DIETZHÖLZTAL-RITTERSHAUSEN - Vier Stunden unterwegs auf historischen Wegen. Jürgen Daum und Manfred Aurand haben 15 Wanderer mitgenommen auf eine Reise durch die frühe Welt der Handelswege. Los ging es in Rittershausen.

Jürgen Daum aus Eibelshausen ist Experte für alte Wege und historische Siedlungstopografie. Auf einem elf Kilometer langen Rundweg hatte er Interessantes zu berichten. "Vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Haincher Höhe über ein Wegesystem, auch als Butterweg bekannt, überquert. Die aktuelle Straße wurde erst zwischen 1864 und 1866 gebaut", berichtete Daum. Gerade an den Steilstücken gibt es, wie noch heute deutlich sichtbar, vielfach mehrere parallel verlaufende Hohlwege. Denn über die Jahrhunderte der Nutzung, wurden diese immer tiefer und ein Ochsen-Fuhrwerk hatte keine Möglichkeit, bei "Gegenverkehr" den teilweise zwei bis drei Meter tiefen Hohlweg zu verlassen.

Haubergswirtschaft schon

im 13. Jahrhundert belegt

Eine wichtige Station gab es in der Nähe des "Junkerwaldes" am Herzogsweg. Noch heute heißt die Gemarkung im Volksmund "Auf dem Kirchberg". Zu sehen ist hier leider nur noch eine rechteckige, etwas erhöhte Fläche, auf der bis Mitte des 16. Jahrhunderts eine Kirche gestanden haben soll. "Vermutlich konnten hier die Reisenden schon in vorreformatorischer Zeit rasten und beten. Das kleine Plateau unterhalb könnte so einem Klausner gedient haben", erläuterte Daum. Manfred Aurand aus Rittershausen hat sich im Laufe der Jahrzehnte großes Fachwissen zur heimischen Haubergswirtschaft angeeignet. Bei seinen Recherchen hat er festgestellt, dass es erste Hinweise auf diese, deutschlandweit einzigartige Waldbewirtschaftung, schon aus der Mitte des 13. Jahrhunderts gibt.

Auf dem Rückweg durch das Langenbachtal konnte Jürgen Daum Grenzsteine aus der Zeit ab 1739 zeigen, die noch heute die alten Besitzansprüche unter anderem des Adels dokumentieren. Gerade zu diesem Thema ist er einer der ganz wenigen Fachleute und hat im Bereich des ehemaligen Dill-Kreises über 500 solcher historischen Markierungen katalogisiert und gesichert.

Die letzte Station, die "Wüstung Langenbach", war gleichzeitig ein Höhepunkt der Wanderung. Noch heute ranken sich viele Geschichten um den Untergang des Dorfes oder genauer der Siedlung, denn es konnten bisher nur fünf oder sechs einzelne Häuser/Höfe nachgewiesen werden. Die letzte Erwähnung fand Mitte des 14. Jahrhunderts statt. Vermutlich wurde diese Siedlung nach der großen Magdalenenflut 1342 und der nachfolgenden ersten Pestwelle aufgegeben.