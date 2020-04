"Aus Liebe zur Heimat": Sparkasse verteilt über 77 000 Euro

"Aus Liebe zur Heimat": Die Sparkasse Dillenburg hat bei ihrer Aktion 100 Projekte finanziell unterstützt. Vorstand Michael Lehr präsentiert einen symbolischen Scheck über die Gesamtsumme in Höhe von 77 637,50 Euro. Foto: Thomas Göbel/Sparkasse

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (cw). Am 1. Februar hatte die Sparkasse Dillenburg unter dem Motto "Aus Liebe zur Heimat" eine Aktion gestartet, an deren Ende am 21. August 75 000 Euro ausgeschüttet werden sollten. Wegen der Corona-Pandemie hat das heimische Geldinstitut die Aktion aber bereits am 6. April beendet und mehr Geld als geplant, nämlich 77 637,50 Euro an 100 Vereine sowie soziale und karitative Einrichtungen oder Organisationen überwiesen.

Mit einem Projekt bewerben konnten sich alle, die im Geschäftsgebiet der Sparkasse tätig sind. Jeder Teilnehmer konnte bis zu 100 000 Spendenpunkte sammeln, die gleichbedeutend mit 1000 Euro waren.

Besonders aktiv waren die Münchhäuser. In dem Driedorfer Ortsteil erhielten gleich drei Teilnehmer die Maximalförderung in Höhe von 1000 Euro. Der Förderverein plant einen Wind- und Kälteschutz im Dorfgemeinschaftshaus, der Schützenverein arbeitet an einem 25-Meter-Stand und die Arbeitsgruppe Bauernmarkt plant noch einige Anschaffungen für den Dreschhallenmarkt.

Spendenempfänger

1000 Euro: "New Generation" Burg, Pony- und Kleinpferdeverein Schönbach, Förderverein Münchhausen, Turnverein (TV) Haiger, Schützenverein Münchhausen, Arbeitsgruppe Bauernmarkt Münchhausen, Karnevalverein Sinn, Naturschutzbund-Ortsgruppe Beilstein, Turn- und Sportverein (TuSpo/TuS/TSV) Beilstein.

"WIRWUNDER" Die Sparkassen in Deutschland haben eine neue Spendenplattform www.wirwunder.de freigeschaltet. Zusammen mit www.betterplace.org werden soziale Projekte unterstützt. Diese werden im Internet genauer beschrieben. Zudem ist es möglich, Projekte im Umkreis von 50 Kilometern zu finden.

952,50 Euro: Sportverein (SV) Oberscheld.

850 Euro: Männergesangverein (MGV) Roth.

830 Euro: Luftsportverein Hörbach.

755 Euro: Handballspielgemeinschaft Herborn/Seelbach.

750 Euro: Förderverein Familienbad Schönbach, Herborner Karneval-Verein, Hand & Ohr Herborn, Vogelschutzgruppe Niederscheld, Greifenstein-Verein, "Sinnvoll unterwegs" Sinn, Heimat- und Geschichtsverein Beilstein, Fußballclub (FC) Erdbach, Sport-Klub Herbornseelbach, Leichtathletikclub Eschenburg, Tennisclub (TC) Schönbach, Landfrauen Guntersdorf, FC Merkenbach, TuS Driedorf, TSV Bicken "Stack AARtack", Förderverein Grundschule Roßbachtal, BRH-Rettungshundestaffel am Rothaarsteig, KK-Schützenverein Übernthal, TC Sinn, Carnevalsverein Oberscheld, SV Niederscheld, Windsurfclub Aartalsee, SSC Burg, "CremFrech" Herborn, TV Ewersbach, FC E.-Roth, THW-Jugend Dillenburg, TSV Offenbach, Bienenzuchtverein Dietzhölze, FC Niederroßbach, Skiclub (SC) Ewersbach, Feuerwehrverein Offdilln, DJK SG 58 Dillenburg, Förderverein Pestalozzischule Schönbach, Tischtennisclub Herbornseelbach, CVJM Sechshelden, Spiel- und Sportverein (SSV) Wissenbach, SV Herborn, ev. Kirchengemeinde Frohnhausen, FC Hörbach, "Wohltätigkeit und Mission" Bischoffen, SV Uckersdorf, Deutsche ILCO, Förderverein Kinderhaus "Kunterbunt" Herbornseelbach, SSV Frohnhausen, CVJM Steinbach, SSC Offdilln, Tischtennisfreunde Frohnhausen, Vogelschutzverein Fellerdilln, Verein zur Förderung des Rettungshundewesens, Segelfliegerclub Hirzenhain, Verschönerungsverein Oberscheld, Wildtierhilfe Schelderwald, Schützenverein Oberndorf, Dietzhölztalbahn, Freunde der Flora Herbornensis, Schießsportgruppe Mittelhessen, Heimat- und Förderverein Waldaubach, Obst- und Gartenbauverein (OGV) Ewersbach und Umgebung, Reitverein Rodenbach, Schützenverein Offenbach, TV Herborn, OGV Offenbach, VfB Driedorf, Förderverein Diesterwegschule Herborn, Schützengilde Eibelshausen, TC Manderbach, Motorsportclub Sechshelden, Förderverein Feuerwehr Schönbach, VfL Fellerdilln, Förderverein Tierpark Herborn, "trendy" Herborn, ev. Kirchengemeinde Ewersbach, Wanderfreunde Herborn, FC 66 Flammersbach, SC Breitscheid, Wavesound Herborn, TV Dillenburg, ev. Kirchengemeinde Allendorf, SSG Breitscheid, "Pro Polizei" Herborn, "Steckemänner" Allendorf, Pferdezuchtverein Lahn-Dill, Angelsportverein Haiger-Allendorf, FeG Haiger, Förder- und Freundeskreis Herbert-Hoover-Schule Hirzenhain, Kampfsportverein Haiger.