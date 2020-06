Aus zwei mach eins: Katholiken sind auf dem Weg zur Fusion

Die beiden katholischen Kirchen: "St. Petrus" in Herborn und ... Foto: Siegfried Gerdau

Dillenburg/Herborn/Haiger. Der virtuelle Startschuss ist bereits am 9. Mai gefallen, hinter den Kulissen wird seit Monaten fleißig gearbeitet, und am 1. Januar 2022 soll der Schritt vollzogen sein: die Fusion der beiden katholischen Pfarreien "Herz Jesu" Dillenburg und "St. Petrus" Herborn zur größten Pfarrei des Bistums Limburg.

Die Vorgeschichte

Auf dem Weg dorthin befinden sich die heimischen Katholiken schon seit Längerem. Meilensteine waren das Jahr 2014, als die Kirchorte Haiger, Ewersbach, Eibelshausen, Fellerdilln, Hirzenhain, Oberscheld und Frohnhausen in die Pfarrei "Herz Jesu" aufgenommen wurden, und das Jahr 2015, als zu "St. Petrus" Herborn die Kirchorte Bicken, Breitscheid, Driedorf und Sinn dazukamen.

Die Gründe für die Verschmelzungen benennt Pfarrer Christian Fahl im Gespräch mit unserer Redaktion: Zum einen gebe es immer weniger Gemeindemitglieder - Tendenz weiter abnehmend. Zum anderen könne die Verwaltung innerhalb des Bistums bei weniger Pfarreien "effizienter gestaltet" werden.

Fotos Die beiden katholischen Kirchen: "St. Petrus" in Herborn und ... Foto: Siegfried Gerdau ... "Herz Jesu" in Dillenburg. Verwaltungssitz der neuen Pfarrei, die zum 1. Januar 2022 aus der Taufe gehoben werden soll und für die noch kein Name gefunden ist, wird Dillenburg sein. Foto: Katrin Weber 2

Was so bürokratisch klingt, soll laut Fahl jedoch "vom Menschen her gedacht" werden. Deswegen haben er und sein Amtskollege Simon Schade bereits Anfang Januar 2018 damit begonnen, Streifzüge durch die einzelnen Kirchorte zu unternehmen, die dem besseren Kennenlernen dienen sollten. Diese Streifzüge mündeten Ende April 2019 in einem großen "Fest der Begegnung" in Dillenburg.

Der Startschuss

Ein ähnlich großes Treffen war auch für den 9. Mai geplant, bei dem offiziell der Startknopf zur Pfarreiwerdung gedrückt werden sollte. Wegen der Corona-Pandemie musste das jedoch ausfallen. Stattdessen stellten die Verantwortlichen einen Stream auf die Facebookseite "Katholisch an der Dill". Trotz der durch die Pandemie bedingten Einschränkungen werden bereits viele Schritte auf dem Weg zur Ziellinie unternommen: im Pastoralteam, in den Pfarrgemeinderäten, in den Ortsausschüssen und in diversen Projektgruppen, die sich zwischenzeitlich gebildet haben.

INFO: DIE NEUE PFARREI Aktuell gehören sowohl der Pfarrei "Herz Jesu" Dillenburg als auch der Pfarrei "St. Petrus" Herborn jeweils rund 6000 Katholiken an. Die neue Pfarrei wird die größte im Bistum sein und rund 12 000 Mitglieder haben. Der neue Name für die Pfarrei muss noch gefunden werden. Verwaltungssitz der neu zu gründenden Pfarrei wird Dillenburg sein. Es wird nur noch einen Pfarrgemeinderat und einen Verwaltungsrat geben. Für Anfang 2022 ist ein feierlicher Gründungsgottesdienst geplant. Derzeit hat der Pfarrgemeinderat Herborn 15 Mitglieder, der in Dillenburg acht. Wie viele Männer und Frauen dem neuen Pfarrgemeinderat angehören werden, steht noch nicht fest. Da die nächsten Pfarrgemeinderatswahlen erst im Jahr 2023 anstehen, wird es für das erste Jahr der neuen Pfarrei wohl eine Übergangslösung geben. Die Kirchorte Bicken, Breitscheid, Dillenburg, Driedorf, Eibelshausen, Ewersbach, Fellerdilln, Frohnhausen, Haiger, Herborn, Hirzenhain, Oberscheld und Sinn sowie die Ortsausschüsse bleiben bestehen. (np)

Diese Projektgruppen haben ganz unterschiedliche Aufgaben, erläutert Pfarrer Simon Schade. So gibt es ein Team, das sich ausschließlich damit befasst, wie die neue Pfarrei heißen soll. "Eine andere Gruppe ist verwaltungstechnisch unterwegs und beschäftigt sich damit, wie aus zwei Haushalten einer wird. Eine weitere überlegt, wie die neue Gottesdienstordnung aussehen wird", erklärt Schade.

Der Zeitplan

Bis Ostern 2021, so Herborns Ortsausschussvorsitzende Johann Wolferstetter, sollen die Projektgruppen mit ihrer Arbeit fertig sein. Die Erkenntnisse fließen an die sogenannte Lenkungsgruppe, die sich aus den Vorständen der beiden Pfarrgemeinderäte und der Bistumsleitung zusammensetzt. Die Lenkungsgruppe erarbeitet ein "So-könnte-es-aussehen"-Konzept, das in der Folge erneut beraten werden soll.

Im Sommer 2021 soll dieser Entwurf ans bischöfliche Ordinariat übersandt werden. Nach der Prüfung in Limburg kommt das Konzept zurück an die Dill und soll im Herbst 2021 in eine Gründungsvereinbarung gegossen werden. Diese geht wiederum zurück nach Limburg, um dort, so hoffen es die heimischen Katholiken, endgültig "abgesegnet" zu werden. Danach stünde der Geburt der neuen Pfarrei zum 1. Januar 2022 nichts mehr im Weg.

Was noch zu tun ist

Dass bis dahin noch Hürden zu überwinden sind, ist allen Verantwortlichen klar. "Wir müssen ein ,Wir-Gefühl' schaffen und ausblenden, ob man Dillenburger, Haigerer oder Herborner ist. Wir müssen an einem Strang ziehen", benennt Markus Hansmann, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats Dillenburg, eines der großen Ziele. Wichtiger Punkt dabei sei, für die neue Pfarrei "einen Namen zu finden, mit dem alle leben können".

Pfarrer Fahl verriet dazu: "Wir dürfen einen neuen Namen finden, der unabhängig ist von einem Kirchenpatron."

Sein Amtskollege Schade sieht auf dem Weg, den die heimischen Katholiken in den kommenden Monaten zurücklegen müssen, auch viele Chancen: "Freudensprünge löst eine Fusion in der Regel nicht aus. Da ist immer die Angst vor Veränderung. Aber bereits in der aktuellen Phase gibt es Erfahrungen, die sehr schön sind. Das ist wie im Sport, wo eine Spielgemeinschaft zu neuen Erfolgen führen kann."

Auch Christel Waidmann, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Herborn, hat das Kennenlernen der Kirchorte als Bereicherung empfunden. Pfarrer Fahl sieht das gegenseitige Kennenlernen und die Tatsache, dass alle das Gefühl haben, auf dem Weg zur Pfarreiwerdung mitgenommen zu werden, als wesentliche Bestandteile des Prozesses. Denn, so Fahl: "Kirche lebt von der Begegnung der Menschen."